Rui Costa assumiu as rédeas há dois anos A 7 de julho de 2021, Vieira acabava detido no âmbito de um processo a envolver a dívida da Promovalor ao Novo Banco e via o caos instalar-se no universo encarnado





Chegada à presidência chegou mais cedo do que previsto

• Foto: Vítor Chi