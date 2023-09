Rui Costa dá explicações sobre o mercado de transferências do Benfica esta semana

Rui Costa vai dar uma entrevista à BTV, nos primeiros dias da semana, para explicar todas as motivações do último mercado de transferências. Das entradas às saídas, o presidente dos encarnados irá justificar as decisões que foram tomadas.

Esta foi uma promessa eleitoral do presidente encarnado, a qual tem cumprido, desde o ano passado. O regresso de Di María, mas também a contratação de Bernat no último dia de mercado de transferências e as saídas de Vlachodimos e Ristic deverão ser explicadas pelo líder dos encarnados na entrevista ao canal do clube.





Depois de Enzo Fernández, na Argentina acredita-se que o Benfica está prestes a voltar a negociar com o River Plate, agora por Franco Mastantuono. Segundo o jornalista Jonathan Riniti, as águias pensam bater a cláusula de rescisão de 30 M€ do médio, que tem apenas... 15 anos. "Jorge Brito [presidente do River] sabe que os portugueses analisam apresentar uma proposta para levar a jóia em quem já confiam", disse o argentino, no 'El Crack Deportivo', citado pelo portal 'Soy de River'.