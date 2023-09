Rui Costa eleito membro da administração da Associação de Clubes Europeus

Rui Costa foi eleito membro da administração da Associação de Clubes Europeus (ECA) para o mandato de 2023-2027, durante a Assembleia Geral do organismo que decorre esta quinta-feira, em Berlim, na Alemanha.Em comunicado, o Benfica salienta que "é o único clube português na administração da ECA, liderada por Nasser Al-Khelaïfi, presidente do PSG". Formada em 2008 e com membros em todas as associações europeias, a ECA é oficialmente reconhecida pela UEFA e pela FIFA como o único representante independente dos clubes de futebol a nível europeu.