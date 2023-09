Rui Costa espera vingar eliminação aos pés do Inter: «Vamos certamente tentar fazer melhor»

Rui Costa comentou esta quinta-feira, à margem do Thinking Football Summit, o sorteio da Liga dos Campeões que colocou novamente no caminho das águias o Inter Milão, assumindo que não esperava ter o primeiro jogo fora de casa na prova precisamente no estádio onde terminou a campanha de 2022/23 (nos quartos-de-final)."Será sempre uma partida muito difícil diante do Inter. Não esperava que o nosso primeiro jogo fora de casa fosse logo onde acabámos a Champions do ano passado, mas vamos certamente tentar fazer melhor. Por que não conseguimos no ano passado? Cometemos erros, especialmente no jogo de casa. Tivemos uma má semana, perdemos e isso afetou-nos", assumiu o presidente do Benfica, em conversa com a Sportitalia.Questionado sobre a Inter-Milan da próxima semana, ninguém esperava outra resposta por parte do líder dos encarnados que não uma mensagem de apoio ao Milan, mas Rui Costa juntou outra justificação. "Milan ou Inter. O que posso dizer? Com todo o resepito ao Inter, o que posso dizer? Para além disso, o número 10 do Milan é português", atirou entre risos, aludindo ao facto da mítica camisola dos rossoneri estar na posse de Rafael Leão.