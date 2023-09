Rui Costa explica renovações e assume: «A de João Neves foi a mais fácil que tive no Benfica»

Em entrevista à BTV, Rui Costa abordou as renovações de contrato de Otamendi, João Neves, Tiago Gouveia e Tomás Araújo. O presidente do Benfica referiu tratarem-se de situações "diferentes" e explicou a razão."Completamente diferentes. Começo pelo nosso capitão. Parecia, e muita gente dava como perdida, a renovação do Otamendi, que afinal não foi de dificuldade elevada, principalmente pela vontade que ele teve em renovar pelo Benfica. Estamos a falar de um campeão do mundo, que tem um mercado elevado no futebol europeu, mas podia ser também um dos alvos do futebol árabe, pelo seu currículo e trajeto, mas desde a primeira hora que encetámos negociações que senti vontade dele continuar connosco. Ele encarnou o nosso clube, é o grande líder da equipa. E sempre senti prazer da parte dele de poder continuar este percurso connosco. É uma mais-valia para nós e ao mesmo tempo uma certeza do que temos no balneário, um jogador empenhado em ajudar o nosso clube", afirmou Rui Costa."Relativamente ao Tomás Araújo e ao Tiago Gouveia são renovações normalíssimas de dois jogadores da formação nos quais depositamos imensas esperanças. Foram emprestados o ano passado a Estoril e Gil Vicente, tendo os dois feito épocas extraordinárias, onde se viu a evolução substancial que tiveram. Fazia parte da nossa estratégia para jogadores da formação que acreditamos que podem fazer parte da primeira equipa, mas que ainda precisam de dar um salto a mais, coloca-los como empréstimo para permitir esta evolução. Corresponderam, entraram para a pré-temporada ainda na expectativa de percebermos se estão prontos ou não estão prontos. E o facto é que estão aqui, renovados e a contar neste plantel", acrescentou, passando depois a explicar a situação de João Neves."Relativamente ao Joãozinho, o nosso João Neves, o ano passado referi a forma como em termos contratuais estava no plantel principal. E foi a renovação mais fácil que tive neste clube. A única coisa que queria saber era quando renovava, por quantos anos renovava e quando seria o próximo jogo. Foi uma renovação muito fácil, de um menino que tem tido uma evolução extraordinária. Um dos jogadores que conta muito neste plantel. E nós orgulhosos disso, pois é mais um jogador da formação a afirmar-se plenamente na equipa principal", justificou.