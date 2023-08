Rui Costa fala do clássico com o FC Porto: «É nossa ambição voltar a somar o nosso nome à Supertaça»

Rui Costa lembrou que o Benfica está proibido de descurar a importância da Supertaça, frente ao FC Porto. O presidente das águias quer colecionar mais um troféu para o Museu Cosme Damião e, para isso, apelou ao apoio dos adeptos."Sendo uma competição oficial é nossa ambição voltar a somar-lhe o nosso nome. É essa mentalidade competitiva que obrigatoriamente faz parte de todo e cada um que tem a honra de servir o Benfica. No futebol e em qualquer modalidade, queremos ganhar sempre", afirmou o dirigente, numa mensagem oficial divulgada no programa da Supertaça. O dirigente lembrou que o Benfica ganhou o bilhete para a Supertaça "após a conquista inquestionável do campeonato."O líder dos encarnados recorda que o clássico de quarta-feira, em Aveiro, marca "o regresso em força da emoção dos adeptos" bem como "o início de sucessivos desafios que se estendem durante largos meses."Nessa mensagem, o dirigente dirigiu-se aos adeptos. "Contamos com o apoio fervoroso e inexcedível" dos adeptos. "Serão também fundamentais ao longo da partida", referiu com um lembrete: "Contamos com todos."