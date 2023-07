O presidente do Benfica, Rui Costa, já viajou rumo a Inglaterra a partir de Tires com os reforços Ángel Di María e David Jurásek. No voo, também está o capitão do Benfica, Nicolás Otamendi, que esteve a gozar um período de férias depois de ter estado ao serviço da seleção argentina.O dirigente e os três jogadores deverão chegar ao início da noite a Burton, local onde as águias estão a estagiar.