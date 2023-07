Rui Costa mais reservado na apresentação de Di María

Rui Costa quis dar todo o protagonismo a Di María, no momento em que este surgiu perante os milhares de benfiquistas que ali o esperavam. Assim que o avançado apareceu, olhou para trás como que à espera que o presidente o acompanhasse, mas este fez questão de se manter mais reservado. Só no final da cerimónia, quando começou a tocar o hino do Benfica, é que Rui Costa se aproximou do mais recente reforço das águias, tendo cantado a plenos pulmões, acompanhado pela multidão que se encontrava junto à estátua de Eusébio da Silva Ferreira.

Recorde-se que a contratação de Di María era um desejo antigo do líder dos encarnados. Já no início da época transata existiram contactos para o argentino regressar à Luz, mas, naquele momento, optou por escolher a Juventus. Agora, aceitou o repto do antigo colega de equipa, que agora é líder das águias.