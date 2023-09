Rui Costa muito saudado na chegada à tribuna presidencial do estádio do Vizela

Rui Costa foi muito saudado na chegada à tribuna presidencial do estádio do Vizela, poucos minutos antes do apito inicial do encontro, tendo-se sentado ao lado do homólogo Joaquim Ribeiro. O presidente do Benfica, muito sorridente, foi também acarinhado pelos adeptos locais, isto apesar de ter sido alvo de algumas bocas por parte dos vizelenses, às quais não respondeu, mantendo-se focado no jogo.

O líder máximo do emblema da Luz, de 51 anos, vibrou intensamente com a partida, não escondendo o alívio logo após o apito final, depois de uma segunda parte menos conseguida dos campeões nacionais.