Rui Costa, presidente do Benfica, acompanhou a equipa na deslocação a Trás-os-Montes. A sua chegada era muito aguardada pelos adeptos que estavam mais próximos da tribuna presidencial do estádio e, quando o dirigente se instalou, não faltaram pedidos para as habituais selfies. Na tribuna também esteve Pedro Proença, presidente da Liga, sendo que ambos trocaram um abraço no final.