Rui Costa otimista para jogo com a Real Sociedad: «Sempre confiante!»

Rui Costa mostrou-se, esta terça-feira, otimista para o jogo de amanhã do Benfica frente à Real Sociedad (17h45), decisivo para o futuro das águias na Liga dos Campeões: "Sempre confiante", atirou o presidente dos encarnados no Aeroporto de Lisboa, antes da partida para Espanha Recorde-se que o Benfica ocupa, à entrada para a 4.ª jornada da fase de grupos, o último lugar do Grupo D sem qualquer ponto somado. Real Sociedad e Inter são 1.º e 2.º com 7 pontos, respetivamente, enquanto o Salzburgo, com 3, ocupa o 3.º posto.