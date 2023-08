Rui Pinto: «Equipa especial criada no DCIAP procurou servir os interesses do Benfica»

Em declarações diante do meritíssimo colectivo de juizes fui peremptório, a equipa especial constituída em 2018 no DCIAP para investigar os crimes de corrupção no futebol, apenas procurou servir os interesses dos clubes prevaricadores, com destaque para o Sport Lisboa e Benfica. https://t.co/EuEmwdof4b — Rui Pinto (@RuiPinto_FL) August 26, 2023

O 'Público' noticiou este sábado que o Ministério Público realizou escutas a advogados do FC Porto para tentar chegar a Rui Pinto, na sequência da revelação dos emails sobre o Benfica, no Porto Canal. O jornal adianta que as contas do clube portista também foram analisadas durante a investigação das autoridades, numa tentativa, na altura (em 2018), de encontrar o responsável pela recolha ilícita do correio eletrónico das águias. Agora, Nuno Brandão, que ficou responsável pela defesa de Francisco J. Marques e Diogo Faria no caso dos emails, pondera mesmo apresentar uma queixa-crime.Em reação à notícia do 'Público', Rui Pinto acusou o Departamento Central de Investigaçação e Ação Penal de "servir", entre outros, o Benfica. "Em declarações diante do meritíssimo colectivo de juizes fui peremptório, a equipa especial constituída em 2018 no DCIAP para investigar os crimes de corrupção no futebol, apenas procurou servir os interesses dos clubes prevaricadores, com destaque para o Sport Lisboa e Benfica", escreveu o pirata informático no Twitter.