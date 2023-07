SAD do Benfica recorre para o TAD de multa por "falta de colaboração com a justiça desportiva"

A SAD do Benfica recorreu para o Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) da multa de 6.120 euros aplicada pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, por uma "eventual falta de colaboração com a justiça desportiva". A decisão, datada de 18 de julho, dizia respeito ao facto de as águias não terem cedido imagens do sistema de videovigilância do Estádio da Luz.