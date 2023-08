Samuel Soares continua na baliza em Barcelos

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Aos 21 anos, Samuel Soares estreou-se a titular em jogos oficiais pelos encarnados, cumpriu diante do Estrela – só teve que fazer 2 defesas, 1 alívio com os punhos e 16 passes – e deve manter o lugar em Barcelos, no próximo sábado.





"Decidi dar uma oportunidade ao Samuel, que esteve bem. Trubin tem potencial para vir a ser o guarda-redes do Benfica, mas tem apenas 9 dias de trabalho aqui e está ainda a adaptar-se", afirmou Roger Schmidt, dando a entender que o internacional ucraniano precisa de mais tempo para assumir a baliza.

Olhando para o calendário, as águias defrontam o Gil Vicente (sábado) e recebem o V. Guimarães (2 de setembro), seguindo-se a pausa para os compromissos das seleções. O regresso à Liga Betclic será em Vizela, no fim de semana de 16/17 de setembro, com Trubin a poder então ser lançado.