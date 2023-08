Saviola não esquece amigo do Benfica: «Aimar foi o melhor parceiro que tive»

Javier Saviola, de 41 anos, é um nome eterno do futebol e que dispensa qualquer tipo de apresentações. Nos últimos tempos trabalhou nos escalões de formação do Barcelona e agora que terminou a aventura no clube de Camp Nou, prepara-se para continuar ligado ao futebol, mas mais próximo da vertente da comunicação. Foi esse o mote de uma entrevista ao diário 'Sport', onde abordou os mais diversos temas a atualidade do Barça mas tambémn com um olhar ao passado.

E foi nessa fase de memórias que falou de Pablo Aimar, compatriota com quem alinhou no Benfica e que continua a ser um marco na sua carreira.

"Para mim foi o melhor parceiro que tive em campo. O Aimar era espetacular. O melhor que vi num relvado - mudanças de ritmo, visão de jogo, velocidade mental... Só de olharmos um para o outro já sabíamos o que era para fazer", resumiu.

E foi mais longe: "Também tenho de destacar o Messi - a visão dele em campo é algo fora do normal, algo espetacular e algo distinto dos outros. E também tenho de os destacar como pessoas. O Messi e o Aimar são muito parecidos em termos de humildade e de não gostarem de dar nas vistas. Aliás, acho que foi por isso que o Leo se inspirou tanto no Pablo."