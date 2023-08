Schjelderup não treinou devido a síndrome gripal

Roger Schmidt teve uma baixa inesperada na sessão de treino desta manhã. Andreas Schjelderup apresentou-se no Benfica Campus, mas a saída, testemunhada pela equipa de reportagem de, deu-se pouco depois. Depois de avaliado pelo médico das águias, o jogador, de 19 anos, foi dispensado devido a síndrome gripal.De acordo com o que foi possível apurar, o extremo apresentou um quadro de febre e foi medicado. O caso não gera preocupação junto dos encarnados. Schjelderup, diga-se, soma apenas 1 minuto esta temporada, disputado no encontro com o FC Porto, na Supertaça, e tem ainda o futuro em aberto.