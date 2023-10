Schjelderup pensa voltar ao Benfica: «Sou um jogador melhor do que era quando deixei o clube»

A primeira passagem de Andreas Schjelderup pelo Benfica não correu da forma esperada, mas o extremo, que regressou ao Nordsjaelland, cedido por empréstimo, acredita que ainda será muito feliz de águia ao peito.

"Neste momento, estou apenas focado em fazer uma boa temporada. E depois voltar ao Benfica, onde espero passar bons momentos", atirou o jovem, de 19 anos, em declarações ao canal televisivo NRK, enaltecendo a grandeza das águias: "Tornei-me melhor em diversas áreas. Também mentalmente cresci como pessoa e evoluí em tudo. Sei que sou um jogador melhor do que era quando deixei o clube. Sentei-me muito no banco, mas estive no Benfica, um dos maiores clubes do mundo. Aprendi muito."