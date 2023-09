Schmidt: «A partir de agora é que a época vai começar»

O Benfica alcançou este sábado a primeira goleada da temporada na receção ao V. Guimarães (4-0), em jogo a contar para a quarta ronda da Liga Betclic. Em declarações no final da partida, Roger Schmidt enalteceu a atitude dos seus jogadores, sublinhando o positivismo demonstrado no futebol praticado e salientando ainda a importância do triunfo antes da pausa para as seleções.

"Penso que foi um jogo muito importante porque surge antes da pausa para as seleções. A partir de agora é importante ganhar porque já perdemos neste campeonato. Os jogadores jogaram com grande felicidade e mobilidade. Podíamos ter marcado mais golos, mas estamos felizes com a vitória", começou por dizer o técnico das águias, em declarações aos microfones da BTV.





"O que fizemos hoje foi que mostrámos união em tudo o que fizemos. Bons momentos no ataque, mas também não demos muitas oportunidades para o Vitória contra-atacar. Todos os jogadores estiveram bem."



Pausa para as seleções

"As pausas para as seleções tiram-nos sempre 50% dos jogadores. Depois da pausa vamos começar a jogar a cada três dias e hoje mostrámos que estamos a preparar-nos para esse período. A partir de agora é que a época vai começar", terminou.