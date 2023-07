Schmidt: «Benfica está sempre atento a todas as posições, não apenas à de guarda-redes»

O Benfica quer contratar um guarda-redes para concorrer com Vlachodimos pelo lugar entre os postes. Bento é o jogador que se enquadra no perfil pretendido, mas Schmidt não abre o livro sobre quem poderá vir a reforçar a baliza do Benfica. Facto é que o treinador do Benfica continua a mostrar confiança "nos jovens guarda-redes"."Tentamos preparar uma boa equipa para a nova época, é crucial porque jogamos para o campeonato, a Taça e a Liga dos Campeões. Estou feliz com a base da equipa que continua, não perdemos muitos jogadores, perdemos alguns mas tentámos substituí-los da melhor forma possível. É possível que percamos um ou dois jogadores, temos de estar preparados para os substituir... A questão do guarda-redes é uma delas. No inverno perdemos o Helton Leite e decidimos que não iríamos contratar ninguém porque confiávamos nos jovens da formação. Um deles, o André [Gomes], está lesionado. O Vlachodimos fez uma grande temporada e mostrou a sua qualidade. O Samuel é um grande talento, temos o Leo. Não estamos sob pressão. Os guarda-redes jovens têm muito talento e estamos bem com essa situação",afirmou este sábado em conferência de imprensa.Mas será a contratação de um guarda-redes então prioridade? "Não vejo nem leio comentários sobre jogadores, já falámos sobre os guarda-redes. O Benfica está sempre atento a todas as posições, não apenas à de guarda-redes. Estamos abertos a encontrar soluções".