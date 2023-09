Schmidt dá cinco dias de folga ao plantel do Benfica

O plantel do Benfica vai ter direito a cinco dias de folga e só se volta a apresentar no Benfica Campus na sexta-feira. À semelhança do que aconteceu nas anteriores paragens para os compromissos das seleções, o técnico alemão fez questão de dar uma pausa aos jogadores, que levam trabalho para casa.São 13 os jogadores que irão estar ao serviço das seleções, mais três lesionados que estão apenas a fazer trabalho de recuperação. Desta forma, o técnico ficaria apenas com João Victor, Bernat, Florentino, Chiquinho, João Mário, Neres, Tiago Gouveia, Rafa, Tensgstedt e Arthur Cabral.De qualquer forma, é preciso referir que, até sexta-feira, Bernat irá estar uns dias a trabalhar no Seixal e todos os que ficam livres de se apresentar ao trabalho estes cinco dias levam um plano de treino para cumprir, de modo a que se mantenham minimamente ativos.Depois, a partir do momento que os jogadores regressarem ao Benfica Campus, na sexta-feira, não voltam a ter folga até ao encontro com o Vizela, que se disputa dia 16 de setembro. Ou seja, serão sete dias consecutivos sem parar.