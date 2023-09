Roger Schmidt abordou esta sexta-feira a situação de Trubin no Benfica, sublinhando que o guarda-redes está "mais confiante" do que quando chegara à equipa no mercado de transferências."Ele já estava pronto quando chegou. Mas já expliquei as minhas decisões: o Samu [Samuel Soares] está em boa condições, o Trubin estava a habituar-se. Agora esteve na seleção, não jogou, mas voltou bem disposto, mas está muito melhor. Tenho de tomar decisões para amanhã, mas estou satisfeito com a equipa e com os guarda-redes. Foi bom Samu ter jogado, mas agora tenho de tomar decisões", afirmou o treinador do Benfica.