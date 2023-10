Schmidt e a contestação: «Ainda não reparei nisso. Acabo por estar em vantagem por não falar português»

Depois de dois jogos consecutivos sem vencer, o Benfica regressou esta terça-feira aos triunfos na visita ao reduto do Arouca (), em jogo a contar para a fase de grupos da Allianz Cup.No final da partida, Roger Schmidt salientou a boa exibição da equipa. "Fizemos um bom jogo, num campo difícil, criámos oportunidades e marcámos golos nos momentos certos. Foi um jogo sólido", começou por dizer, justificando de seguida a aposta nos três centrais: "Foi por razões táticas. Tal como vimos nas últimas semanas, tivemos algumas lesões e jogadores que não estão no seu melhor e outros estão, como é o caso de Morato. Trazê-lo para o relvado foi mais fácil com um sistema de três defesas. Tentámos ser mais flexíveis. Ele esteve bem. Estivemos bem na defesa e no final mostrámos que também podemos jogar neste esquema tático.""Vamos ver, dependerá sempre da disponibilidade dos jogadores. São os dois possíveis.""Sim, acaba de vir de uma lesão e o Gonçalo também. O Rafa vem de um jogo muito intenso. Os jogadores só tiveram dois dias de descanso. Este relvado também não é fácil para se jogar e temos bons jogadores no banco e temos de utilizá-los. Assim, os jogadores podem descansar. Ficámos muito desapontados com o resultado em casa com o Casa Pia, mas não há muito tempo para olhar para trás porque o próximo jogo está já aí à porta. Os jogadores conseguiram colocar tudo o que queríamos em campo.""Para ser honesto, ainda não reparei nisso, acabo por estar em vantagem, se é que assim podemos dizer, por não falar português. Eu não sei o que se está a passar [o ruído em torno das recentes exibições], mas sei que ainda estamos numa boa posição no campeonato, na Taça da Liga e na Taça de Portugal. Sabemos quais são os nossos objetivos e também a pressão que existe no Benfica, um clube que joga sempre para ganhar. Sabemos que um empate faz com que haja algum tipo de ruído à nossa volta, mas no final o importante é mostrarmos que temos atitude e qualidade e os jogadores demonstraram isso hoje", terminou.