Schmidt e a continuidade de Rafa: «A decisão será dele»

Roger Schmidt admitiu esta quinta-feira, na conferência de imprensa de antevisão do jogo de amanhã, com o Lusitânia, que gostava de continuar a contar com Rafa na próxima época. O jogador termina contrato a ainda não renovou.





"Em primeiro lugar, estou muito feliz por ainda o ter. Agora depende dele e dos responsáveis do clube. Sei que ele tem a cabeça limpa, quando quer fazer alguma coisa diferente, fá-lo. Neste momento está completamente focado nesta temporada e vou dar-lhe o apoio que precisa. No final da temporada, a decisão será dele. Gostaria muito de continuar a tê-lo connosco, mas temos de respeitar a decisão dele, tendo em conta a idade e a história que tem no Benfica. Têm de pensar no futuro deles e já falámos sobre isso na pré-época. Veremos o que acontece", explicou o treinador do Benfica.