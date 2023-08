Schmidt e a saída de Gonçalo Ramos antes da Supertaça: «Se o jogador também quer sair, temos de aceitar...»

Roger Schmidt fez esta terça-feira a antevisão ao clássico com o FC Porto na Supertaça, duelo que se realiza a partir das 20h45 desta quarta-feira [amanhã], no Estádio Municipal de Aveiro.





Tema incontornável da conversa com os jornalistas foi a saída de Gonçalo Ramos para o PSG, avançado que foi uma das peças fundamentais na manobra da equipa orientada pelo treinador alemão na última temporada. Em declarações na conferência de imprensa, Roger Schmidt assumiu que não tentou manter o avançado internacional português até ao jogo da Supertaça, até porque o próprio jogador quis mudar-se para Paris.

"Hoje depois do último treino pensarei no onze. Não está decidido. Perdemos o Gonçalo, era muito importante para nós. Fez uma grande época, marcou muitos golos. Taticamente era um jogo de topo, trabalhava muito. Por isso veio o interesse. Esperávamos perdê-lo, mas nesta fase, a dois dias da Supertaça, é uma pena. Por um lado é triste, mas por outro é bom sinal, de que o Benfica é capaz de fazer evoluir os jovens. O Gonçalo é muito bom exemplo disso. Ainda assim, vamos sentir a falta dele, mas temos opções para substitui-lo. Todos os jogadores estão em boa forma, agora temos de encontrar os certos para entrar no onze. Precisamos de bons jogadores no banco também, porque nem todos conseguem estar sempre no topo de forma. Precisamos de onze, mas também de bons suplentes. O Petar [Musa] mostrou que é importante, vindo do banco, mas marcou golos. Trabalhou no duro e é opção para amanhã", começou por dizer o técnico alemão das águias.

Tentou manter Gonçalo Ramos para a Supertaça?

"Não, porque a situação foi muito clara, não houve nada para negociar. Se o jogador também quer sair, temos de aceitar e focar nos jogadores que continuam connosco. Para mim, não foi mantê-lo até à Supertaça e depois deixá-lo ir, penso que isso não faria qualquer sentido. Eu acredito nos meus jogadores e creio que não seja bom para um jogador saber que vai sair. Acho que é melhor contar com os jogadores que ainda têm um futuro no Benfica."

Ficar mais um ano seria importante para o crescimento de Gonçalo Ramos?

"Eu disse que talvez existisse essa possibilidade de continuar mais um ano para crescer, mas como sabemos o negócio do futebol é assim mesmo, é uma questão de 'timing'. Há sempre interesses pelo meio e quando um clube como o PSG tenta tê-lo com tanto dinheiro, temos de aceitar porque não há armas que o possam manter. Eu aceito porque faz parte do negócio do futebol. Quando és treinador de uma equipa como o Benfica, sabes que existem sempre bons jogadores na formação e que num determinada altura terás de abrir mãos deles. Foi essa a situação. Ele estava preparado para ir para Paris, mas se tivesse ficado também creio que não seria um erro mas temos de aceitar [a sua decisão]", terminou.