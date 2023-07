Schmidt e a situação de Gonçalo Ramos: «Temos de nos preparar se alguém chegar e o quiser levar...»

Em pleno mercado de transferências, Roger Schmidt sabe que não pode deixar garantias de que Gonçalo Ramos continue a ser jogador do Benfica."Não há garantias. Faz parte do Benfica, da filosofia do Benfica. É uma interrogação para a nova temportada, se pudesse escolher ficava com ele. Mas temos de nos preparar se alguém chegar e o quiser levar e ele quiser sair, temos de aceitar. É um excelente jogador, mas está tudo em aberto. Enquanto o mercado estiver aberto não há garantias. Há um novo mercado na Arábia Saudita e podem chegar aos valores, mas ainda não sabemos", afirmou este sábado na primeira conferência de imprensa da pré-época.