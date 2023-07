Schmidt já conquistou os rivais: «Adeptos do Sporting pedem-lhe fotos»

Roger Schmidt só chegou a Portugal há cerca de um ano mas já conquistou o respeito de muitos adeptos... incluindo dos rivais. A garantia é dada por Daniel Lorenz, empresário do alemão. "Às vezes saio para jantar com o Schmidt em Lisboa e até os empregados de mesa, adeptos do Sporting, pedem-lhe uma foto", disse ao jornal 'Sueddeutsche Zeitung'.O próprio Lorenz, importa recordar, 'vestiu' outras cores em Portugal. É que o agente foi responsável pelo departamento jurídico do FC Porto. Acabou por conhecer Schmidt na China, quando havia colocado Hulk e onde o agora técnico das águias orientava o Beijing Guoan. Foi mesmo Lorenz quem recomendou o treinador a Rui Costa, no final de 2021, altura em que as águias despediram Jorge Jesus.Em finais março de 2022, as partes chegaram mesmo a acordo - comoavançou em primeira mão -, mas Nélson Veríssimo manteve-se até ao final da temporada, enquanto Schmidt também cumpria o contrato com o PSV.