Schmidt não viu fotografia do jantar do plantel mas aplaude: «É um bom sinal»

Os jogadores do Benfica juntaram-se na noite de quarta-feira e vários partilharam no Instagram a fotografia com a legenda "Família". São visíveis 21 elementos do plantel, sendo que Trubin, Bah, João Victor, Tomás Araújo e Di María não surgem na foto. Esta sexta-feira, Roger Schmidt foi questionado sobre a imagem e, assumindo que não a tinha visto, sublinhou a união da equipa."Não vi a foto, é comum. É um bom sinal se os jogadores fazem coisas juntos, não só no campo e no treino. Gosto de ver essas situações, estou há mais de uma ano aqui e sempre senti a equipa conectada e unida. Não tenho dúvidas sobre isso, os jogadores gostam de estar juntos e isso é positivo", afirmou na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Chaves (amanhã, 15H30).