Schmidt orienta treino matinal a pensar no FC Porto

A preparação dos encarnados para a Supertaça de 4ª feira prossegue hoje com mais uma sessão matinal de trabalho no Benfica Campus. Sem lesionados – o jovem guarda-redes André Gomes é o único jogador afastados dos treinos por estar a recuperar de uma operação ao ombro –, Roger Schmidt continua a ensaiar a estratégia para o arranque oficial de 2023/24, diante do FC Porto. Será o terceiro embate com os dragões sendo que regista 1 triunfo e 1 derrota.