Schmidt sobre Álvaro Carreras: «É difícil compará-lo com Grimaldo»

Roger Schmidt foi esta quinta-feira questionado sobre Álvaro Carreras, o defesa esquerdo que o Benfica contratou neste mercardo de inverno. O treinador não quis fazer grandes comparações com Grimaldo."É muito mais alto que o Grimaldo e ainda está numa fase inicial da carreira, é difícil compará-lo com um jogador que estava no auge como o Grimaldo. O Álvaro é muito novo, muito talentoso. Claro que são os dois espanhóis, muito bons com bola, e se puder evoluir como o Grimaldo evoluiu ao longo da carreira seria ótimo. Em primeiro lugar precisa de se adaptar aos companheiros e depois acreditamos que pode vir a jogar bem no Benfica".Depois, o treinador alemão explicou que o espanhol não vai alinhar de início amanhã, com o Boavista. "O Álvaro treinou hoje, esteve pela primeira vez com a equipa, e tenho de decidir se já pode estar na equipa, mas não vai estar certamente no 11 inicial".