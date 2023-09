Roger Schmidt voltou a contar com o plantel completo nesta quinta-feira, escassos dois dias antes da deslocação a Vizela, em jogo da 5ª jornada da Liga Betclic. Tal como o técnico tinha solicitado, os argentinos Otamendi e Di María já estiveram no Seixal para integrar a preparação do regresso dos encarnados ao campeonato após a pausa para as seleções, o mesmo sucedendo com Aursnes (Noruega) e os jovens Samuel Soares, Tomás Araújo e João Neves (que estiveram ao serviço dos sub-21 de Portugal).O dinamarquês Bah já recupera desde sábado da lesão no pé esquerdo que provocou a sua dispensa da seleção, havendo ainda alguma esperança em que possa recuperar para ser opção para Vizela. Quanto a Bernat e Jurásek, os outros laterais de raiz do plantel, continuam limitados sendo a disponibilidade para sábado um cenário praticamente descartado.