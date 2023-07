Selecionador norueguês arrependido de ter tirado Aursnes

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Noruega perdeu em casa (1-2) com a Escócia e comprometeu a qualificação para o Euro’2024. No final do encontro, o selecionador Stale Solbakken fez ‘mea culpa’ pelo benfiquista Aursnes."Haaland estava esgotado. Não conseguia correr, estava sem energia. Berg também pediu para sair e Aursnes estava muito cansado também. Em retrospetiva, devia ter mantido Aursnes", disse.