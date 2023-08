Simão Sabrosa: «O Inter não é o nosso principal adversário. Todos contam»

Apesar do Inter Milão, na condição de vicecampeão europeu, ser o adversário em teoria mais temível, Simão Sabrosa garante que o Benfica olhará para todos os adversários do Grupo D da Liga dos Campeões da mesma forma.

"É um grupo de grande qualidade. Reencontro com o Inter e o nosso mister reencontra o Salzburgo. Todas as equipas têm as mesmas possibilidades. Um grupo muito equilibrado. Conhecemos o Inter da época passada, é vicecampeão, e a Real Sociedad é de grande qualidade e guerreira. Não esquecendo a outra equipa que merece todo o nosso respeito", comentou o dirigente encarnado, à BTV, numa declaração na qual assegurou que os jogadores encarnados alinharão na prova "sempre com o mesmo foco, rigor, qualidade e respeito pelos adversários".





"As expectativas são a passagem da fase de grupos, é esse o nosso principal objetivo", explicou Simão Sabrosa, que em jeito de conclusão deixou claro que não se tratará de uma luta apenas a dois. "O Inter não é o nosso principal adversário. Todos contam. O jogo não será desforra, queremos ganhar, pelo que representamos e camisola que vestimos".