Soares de Oliveira presente no lançamento do 'Fan Token': «Sócios têm sido o centro da nossa estratégia»

Domingos Soares de Oliveira, administrador da SAD do Benfica, marcou presença no lançamento da plataforma 'Fan Token', evento realizado no Estádio da Luz, e garantiu que esta novidade é mais uma de muitas que ligam o clube a sócios e adeptos."Esta é uma parceria muito importante para nós. O facto de a aplicação se chamar Socios.com [empresa parceira das águias nesta iniciativa] pesou na escolha, porque os sócios têm sido o centro da nossa estratégia. Esta plataforma é para sócios, mas também para adeptos. Desde 2005 temos estado cada vez mais ligados aos sócios e esta iniciativa criará uma relação unidirecional. Os adeptos podem ter poder nas decisões do clube e da SAD. Também podem ter acesso a vantagens através do Benfica Token", afirmou, antes de convidar a representante da empresa socios.com ao palco, Marina Fagali. "Trabalhou com muitos grandes clubes e agora vai trabalhar com o maior do Mundo."Com esta aplicação, os sócios e adeptos podem votar em tópicos como o desenho das camisolas, mas também podem ganhar prémios como bilhetes e camisolas autografadas. A plataforma estará disponível a partir de dia 24 e nas primeiras 24 horas cada sócio ou adepto pode adquirir 100 tokens, por 1 euro cada. A partir daí, não há qualquer limitação, sendo que estarão disponíveis 500 mil Fan Tokens.