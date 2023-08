Sócios do Benfica vão ter prioridade na compra de bilhetes para os jogos em casa e fora

O Benfica informou esta quinta-feira que os sócios ativos do clube vão ter prioridade na compra de bilhetes para os jogos no Estádio da Luz e também fora de portas. As águias anunciaram ainda que "os critérios de compra dos bilhetes serão definidos jogo a jogo".Após o final do período de acesso exclusivo aos sócios, os restantes lugares disponíveis estarão à disposição dos adeptos em geral, um procedimento que será igualmente utilizado para as partidas fora de casa.O Benfica revelou ainda que, esta época, o Estádio da Luz vai receber um jogo dedicado às Casas Benfica, no qual os sócios dessas Casas vão ter condições especiais na compra de bilhetes. A data e o jogo em questão serão definidos depois do sorteio da fase de grupos da Liga dos Campeões, de forma a que possa decorrer durante o fim de semana.