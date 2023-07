Svilar: «Não foram cinco anos perdidos. O Benfica é um clube enorme»

Durante cinco temporadas, entre 2017/18 e 2021/22, Mile Svilar representou o Benfica e, apesar de não se ter afirmado na Luz como esperaria, é com sensação de que foi uma passagem positiva que o belga fala desse período. Em entrevista ao portal 'GVA' (citado pelo site 'Il Romanista'), o guardião falou ainda de Mourinho e da época na Roma, o clube no qual atua desde o início da temporada."Não creio que tenham sido cinco anos perdidos. O Benfica é um clube enorme. Vivi coisas lá que não teria sido capaz de viver na Bélgica. Claro que teria preferido fazer 150 jogos pela equipa principal em vez de 70 pela B na Segunda Divisão, mas mesmo assim evoluí, tanto mentalmente como fisicamente", considerou o belga, que deixou depois rasgados elogios a José Mourinho."Aqui reparei que ele é mesmo especial. Não apenas pelo conhecimento do futebol, mas também como pessoa, é fantástico. Ele sabe quando irritar-se, mas acho que não há ninguém no clube que não goste dele. E acho que ele também está satisfeito comigo. Treino bem e o meu comportamento é excelente", frisou o guardião, que ainda assim assumiu um primeiro ano algo complicado na Serie A."Não foi uma temporada fácil. Especialmente os primeiros seis meses, nos quais tive alguma dificuldade de adaptação. Não conseguíamos encontrar casa e vivemos num hotel durante um longo período, eu e a minha namorada. Não me sentia confortável e isso teve impacto no campo. O treinador fala português e o Rui Patrício também, a adaptação foi tranquila. Além disso, eu também falo bem italiano - é a minha sexta língua - e tenho casa a 25 minutos do centro de treinos, por isso agora tudo bem. Estou pronto para a segunda temporada", finalizou.