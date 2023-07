Taça de campeão estará no estádio do Benfica-Basileia

O troféu de campeão nacional, conquistado em 2022/23, será visto por milhares de benfiquistas quando hoje estiver no estádio do Basileia durante o particular. Esta é uma das paragens entre a ‘tour’ que a taça está a fazer pelas Casas do Benfica.Ontem, o troféu esteve em Genebra, Lausanne e Romont. Hoje de manhã estará Lenzburg e à noite em Zurique. Por fim, amanhã, será a Casa de Rorschach a receber o troféu.