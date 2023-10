Temporal não assusta Schmidt: «Estamos prontos para lutar pelos 3 pontos»

Roger Schmidt mostrou-se confiante na vitória do Benfica diante da Real Sociedad. Em declarações à BTV, no relvado da Luz, o treinador começou por destacar a forte chuva que cai em Lisboa. "Está um tempo fora do comum, é a primeira vez que jogamos com este tempo em casa", observou.O temporal não o assusta. "Estamos prontos para este jogo, é importante. O ambiente será bom entre duas equipas muito boas. Estamos prontos para lutar pelos 3 pontos", deixou claro, reforçando uma ideia da véspera. "O grupo é muito equilibrado, tudo é possível. Está tudo nas nossas mãos. Não dependemos das outras equipas, mas temos de ganhar."Com zero pontos e sem qualquer golo marcado, o Benfica ocupa o último lugar do Grupo D da Liga dos Campeões. Schmidt destacou: "Como disse na altura do sorteio, o grupo é duro. Após duas derrotas, temos de mudar a situação, encarando o jogo de forma postiva."