Tengstedt assume desilusão total: «No futebol, às vezes vai-se do melhor ao pior»

Tengstsedt não marcou ao Inter (3-3), mas esteve nos três golos do Benfica, todos apontados por João Mário, e assume que está numa fase positiva."Senti-me bastante bem dentro de campo. Estou confiante, acredito em mim e estou nesta equipa para ajudar da melhor forma que puder", vincou, aos microfones da DAZN, tendo depois elogiado o companheiro de equipa:"Fiquei muito feliz por ele. Três grandes golos, apesar de tudo o João Mário viveu uma grande noite. Depois é difícil explicar o que aconteceu. No futebol às vezes vai-se do melhor ao pior e foi isso que acabou por nos acontecer".