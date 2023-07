Tiago Gouveia cruzou e Musa marcou: foi assim o golo do Benfica diante do Feyenoord

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Benfica chegou ao golo diante do Feyenoord já bem perto do final, com Petar Musa a emendar à boca da baliza após um cruzamento de Tiago Gouveia. Apesar deste golo, o clube da Luz viria a perder por 2-1 diante dos holandeses.