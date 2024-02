«Tive um choque tão grande quando conheci Trubin! O homem é como uma garça...»

Anatoliy Trubin tem apenas 22 anos, mas já é um nome consagrado do futebol ucraniano. O guardião, que chegou ao Benfica no último verão, e que já conta com passagem nas várias seleções ucranianas, é muito apreciado no seu país de origem, sobretudo, quando se falam de guarda-redes. Vyacheslav Bogodelov defendeu as balizas de várias equipas ucranianas e trabalhou nas camadas jovens da formação daquele país e, quando lhe perguntam sobre um jogador que o tenha marcado, não tem dúvidas a apontar para o nome do benfiquista. E explica como se tornou um caso de sucesso e que não sabe onde irá parar."Parece-me que o Trubin acertou com esta mudança [para o Benfica]. Ele joga, é apreciado. Sim, falharam na Liga dos Campeões, mas este é o tal momento... O Trubin já tem peso na equipa, joga de forma bastante sólida. É um tipo muito ponderado, adora futebol e analisa as suas ações. Ele tem um projeto de vida, já criou a sua própria empresa, faz publicidade a marcas de roupa ucranianas. Tudo é fundamental. A sua namorada, que conhece desde a infância, também ajuda em tudo isto. Ela entregou-lhe completamente a sua vida. Trubin tem sorte neste aspeto e, penso eu, está confortável", apontou Bogodelov, que apontou o guarda-redes como um dos jogadores que mais o marcaram."Oleg Kuznetsov [atual selecionador Sub-19 ucraniano] montou uma equipa nascida em 2001. Trubin chegou. Tive um choque tão grande! O homem é como uma garça. Nem sequer consegue cair! E isto vindo do Shakhtar, onde os treinadores trabalham. No entanto, o que o comprou foi o que ele ouviu e executou", explicou, em declarações ao portal 'Ukrfootball'.