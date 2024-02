Toulouse-Benfica, 0-0: o duelo em 5 factos

O Toulouse e o Benfica, num jogo a contar para a 2.ª mão do playoff da Liga Europa e que mereceu a análise por parte da Goalpoint. Estes foram os cinco dados estatísticos destacados:O Toulouse recolheu ao balneário com apenas 4 remates, a valerem 0,3 Golos Esperados (xG). A "avalanche" veio na segunda metade, com os franceses a terminarem o jogo com 16 disparos, seis deles em ocasião flagrante, a valerem… 2,1 xG que, felizmente para o Benfica, não aconteceram.Já não surpreende ninguém, mas Anatolyi Trubin foi o maior responsável pela resistência eficaz do Benfica. O guarda-redes ucraniano terminou com seis defesas, duas delas travando remates em situação de golo iminente.Alerta lateral: o Benfica perdeu 20 posses de bola em zona de risco, ainda no seu terço defensivo, com dez dessas perdas a serem protagonizadas por Bah (5), Álvaro Carreras (3) e Morato (2).Otamendi, sempre ele, foi dos mais esclarecidos na hora do aperto. O capitão terminou com 14 ações defensivas (máximo do jogo), incluíndo oito cortes, a aliviarem o sufoco gaulês.Os franceses conseguiram somar 16 conduções progressivas com bola e 30 ações na área. Estes são apenas dois dos 14(!) máximos num só jogo com que o Toulouse fechou a sua campanha europeia.