Toulouse-Benfica: águias já pintam cidade de vermelho

Toulouse já começou a ser pintada de vermelho. Vários adeptos do Benfica aproveitaram o dia de hoje para passear no centro da cidade, transportando adereços alusivos às águias.O encontro da 2.ª mão do playoff da Liga Europa está marcado para amanhã, às 17h45 (18h45 em França) e são esperados 1.800 adeptos do Benfica. O estádio, que recebeu dois jogos da Seleção Nacional de râguebi o ano passado, tem capacidade para 33 mil espectadores e os bilhetes estão esgotados. De referir que para amanhã é esperada chuva e também vento, com rajadas. À hora do jogo deverão registar-se 10 graus.sabe que muitos portugueses residentes nesta zona não vão poder assistir ao jogo, porque o início coincide com o horário de trabalho. O Benfica venceu o encontro da 1.ª mão, por 2-1, graças a dois golos de Di María, ambos na conversão de penáltis.