Trubin admite lapso com o Vizela: «Erros acontecem e tornam-nos mais fortes»

Trubin admite ter errado no lance que originou o golo do Vizela, na Luz, em partida disputada no domingo e que o Benfica venceu por 6-1 . "Uma grande vitória para a equipa. Erros acontecem e tornam-nos mais fortes se soubermos tirar conclusões deles. O que é realmente importante depois de cometer um erro é o próximo passo. Portanto, agora o foco está no trabalho que temos pela frente", escreveu o guarda-redes no Instagram.Refira-se que o internacional ucraniano, de 22 anos, redimiu-se ainda no decorrer do jogo com os minhotos já que defendeu um penálti batido por Essende. O guardião já entrou na história dos encarnados ao tornar-se no primeiro a defender 3 penáltis no mesmo campeonato, depois de já o ter conseguido diante de Portimonense e Casa Pia.