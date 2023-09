Trubin ansioso por começar a jogar pelo Benfica: «Acredito que acontecerá muito em breve»

Anatoliy Trubin garantiu hoje estar "mais confiante" no Benfica e disse acreditar que a estreia está para breve. Integrado na seleção ucraniana que prepara os encontros com Inglaterra e Itália, de qualificação para o Euro'2024, o guarda-redes deu conta dos primeiros tempos de águia ao peito.O internacional ucraniano, de 22 anos, trocou o Shakhtar, único clube que representou, desde a formação, para reforçar os campeões nacionais, a troco de 10 milhões de euros, mais 1 milhão por objetivos. "É um bom passo em frente, saí da minha zona de conforto", assegurou, em declaração aos meios da federação ucraniana."Tudo é novo. Os primeiros dias foram muito desafiantes, porque tudo era diferente. Tive de me adaptar. No Benfica acolheram-me bem, todos me ajudaram e aconselharam. A cada dia que passa sinto-me mais confiante", acrescentou o jogador, que esteve no banco nos últimos três encontros.Contratado para rivalizar com Vlachodimos pelo lugar entre os postes, Trubin foi suplente de Samuel Soares. O ucraniano vê a estreia mais perto. "O mais importante agora é começar a jogar. Mas para isso é preciso trabalhar. Acredito que isso acontecerá muito em breve. Quero jogar tanto pela seleção nacional quanto pelo clube. É a melhor coisa que pode acontecer", destacou.Trubin lançou ainda um olhar ao reencontro com Inglaterra, adversário que a Ucrânia defrontou no arranque da qualificação. "Os ingleses jogam muito nas laterais, por isso temos de estar atentos. Quem é mais perigoso a rematar? Todos nos lembramos do golo de Saka, mas também há Harry Kane. Mencionei apenas dois, mas todos são jogadores de alto nível."