Trubin aponta marca no jogo com o FC Porto e atira: «Vou recordar o meu primeiro clássico o resto da minha vida»

Trubin garante que jamais vai esquecer o jogo de ontem frente ao FC Porto, o seu primeiro clássico pelo Benfica. Numa publicação no Instagram, o guarda-redes ucraniano sublinhou ainda o facto da vitória das águias por 1-0 ter sido o seu primeiro jogo na baliza dos encarnados no qual não sofreu qualquer golo."Vou lembrar-me do meu primeiro clássico para o resto da minha vida. Vitória e o primeiro jogo pelo Benfica sem golos sofridos. Pessoalmente, o jogo foi muito importante. Mas, primeiro do que tudo, é o trabalho de equipa que dá resultados. Continuamos a trabalhar e a preparar a Liga dos Campeões. Um agradecimento especial a todos os adeptos pelo apoio. Criaram um ambiente incrível no estádio. Sempre deslumbrado convosco", escreveu na publicação.













Queixoso após intervenção



Trubin foi colocado à prova à passagem do minuto 30, numa jogada de ataque perigosa da equipa portista. Taremi surgiu na cara do guarda-redes, mas, com a mão esquerda, o benfiquista roubou-lhe a bola. Apesar da grande intervenção, o internacional ucraniano ficou caído no relvado, bastante queixoso do ombro esquerdo. Mas não terá passado de um susto, já que instantes depois estava de pé, ainda que fazendo alguns alongamentos.