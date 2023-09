Trubin aprende português no estágio da seleção ucraniana: «Passo a passo»

Trubin, guarda-redes ucraniano do Benfica, está a aprender português. Esta segunda-feira, o jogador dos encarnados, que está a estagiar com a seleção ucraniana, publicou uma ‘história’ no Instagram, na qual é possível ver um caderno com exercícios já feitos e a legenda: "Passo a passo".O guarda-redes, que chegou ao Benfica neste mercado de transferências, procura adaptar-se ao novo país e ao novo clube, quando ainda espera que Roger Schmidt lhe dê a oportunidade de se estrear na equipa principal.