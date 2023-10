Trubin consternado pelo ataque terrorista em Groza

O guarda-redes Trubin reagiu nas redes sociais a mais um ataque russo em solo ucraniano, partilhando nas stories do Instagram uma foto divulgada pela Associação Ucraniana de Futebol em que se vê vários corpos de vítimas civis. "Esta tarde, racistas levaram a cabo um ataque terrorista na aldeia de Groza, no distrito de Kupiansk, na região de Kharkiv. O míssil atingiu uma mercearia comum, um ataque terrorista deliberado. Até às 16:00, 49 pessoas foram mortas... ?Um rapaz de seis anos foi encontrado morto nos escombros, bem como uma rapariga ferida", lê-se na publicação original, que finaliza com a hastag Rússia estado terrorista.O jogador do Benfica, internacional pela Ucrânia, acrescentou um emoji triste e a imagem de uma vela acesa, em jeito de homenagem às vítimas.