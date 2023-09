Trubin e a estreia pelo Benfica: «Estava muito preocupado antes do jogo...»

Roger Schmidt e a estreia de Trubin: «Para mim este era o momento certo» Roger Schmidt e a estreia de Trubin: «Para mim este era o momento certo»

Trubin fez ontem o primeiro jogo com a camisola do Benfica, um momento pelo qual ansiava há muito. A noite foi tranquila - fez apenas uma defesa e sofreu um golo de penálti –, mas antes de entrar em campo frente ao Vizela (vitória por 2-1) a preocupação era alguma, como o próprio guarda-redes ucraniano confessou nas redes sociais."Estive à espera deste dia desde que fui para o Benfica. Equipa nova, novos sentimentos, tudo novo para mim. Estava muito preocupado antes do jogo. Muito mais do que antes da estreia com o Shakhtar. Mas ontem todas as preocupações foram embora com o primeiro toque na bola. Depois desfrutei do jogo e da oportunidade de jogar. Muito obrigada à equipa e ao staff. E aos adeptos. É um apoio incrível, é fantástico. Mesmo a jogar fora milhares de fãs a fazer o ambiente", escreveu no Instagram.E prosseguiu: "Há muito a trabalhar. Há que melhorar. Mas quero continuar. Quero que este seja o primeiro de muitos jogos pelo Benfica no futuro".