Trubin e a influência no Benfica: «Um guarda-redes que joga bem com os pés é mais um jogador»

A chegada de Anatoliy Trubin à Luz mudou a forma de jogar do Benfica, que requisita bastante o internacional ucraniano na sua primeira fase de construção. O guardião defende que jogar bem com os pés é uma qualidade "importante" no futebol de hoje em dia."O Benfica sempre jogou com a bola, um futebol de ataque e esta é uma das partes. Um guarda-redes que joga bem com os pés é mais um jogador. Jogar com os pés é importante para qualquer guarda-redes agora", atirou, na conferência de antevisão ao encontro com o Toulouse.Depois de Carles Martínez, treinador dos franceses, ter admitido que preparou a sua equipa para a eventualidade de a eliminatória decidir-se nos penáltis, Trubin também abordou o tema. Questionado sobre se está preparado para decidir caso seja necessário, atirou: "Porque não? Para um guarda-redes penso que é uma das partes mais fáceis porque não temos pressão, mas espero que não tenhamos de ir a penáltis e ganhemos o jogo nos 90 minutos."Mesmo que diga estar mais preocupado com o desempenho coletivo, o guarda-redes das águias admitiu que a prova é uma boa montra para se mostrar. "É uma pergunta interessante, mas cada jogo pelo Benfica é uma boa oportunidade para todos os jogadores. Mas não estou focado apenas no meu jogo mas sim na minha equipa. Isso é o mais importante, a equipa"Sobre a partida propriamente dita, Trubin espera um duelo diferente do que se jogou na primeira mão, que terminou em vitória das águias (2-1). "Será um jogo duro, completamente diferente se compararmos com o de Lisboa. É o segundo jogo, é fora, e eles serão mais agressivos. Mas tudo depende de nós, teremos de procurar jogar o nosso futebol, mostrar a nossa melhor qualidade", revelou ainda.