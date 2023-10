Trubin e as aulas de português: «Passo a passo continuo a melhorar neste aspeto também»

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Anatoliy Trubin 1?? (@anatoliytrubin81)

Anatoliy Trubin, guarda-redes ucraniano do Benfica, partilhou esta quinta-feira nas sociais uma foto em que aparece a estudar português. O jogador diz que já sabia algumas palavras, que lhe tinham sido ensinadas pelos futebolistas brasileiros do Shakhtar, mas mostra-se empenhado em aprender mais."Sim, estou a aprender português. Aprendi algumas palavras com os brasileiros no Shakhtar e isso ajuda-me um pouco no Benfica. Mas o vocabulário é muito limitado, por isso, por agora o inglês tem-me ajudado mais", escreveu Trubin, na publicação."Penso que é justo quando os novos jogadores aprendem a língua do país em que estão, não devem ser os jogadores locais a aprenderem a língua dos estrangeiros. Por isso, passo a passo continuo a aprender e a melhorar neste aspeto também", finalizou.